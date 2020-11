Bild: dpa/Soeren Stache

Nonnemacher warnt vor Ausbreitung - Vogelgrippe bei Wildvogel in Brandenburg nachgewiesen

07.11.20 | 18:12

In Brandenburg ist bei einem verendeten Wildvogel (Kranich) der Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen worden. Das hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) am Samstag bestätigt. Der Fundort befindet sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. "Wir wissen, dass die Geflügelpest seit Ende Oktober wieder verstärkt auch in Deutschland auftrit", sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). "Jetzt gilt es, eine Übertragung auf Hausgeflügel zu verhindern."

Nonnemacher: Wildvögel von Nutzgeflügel fernhalten

Mit dem einsetzenden Zug der Wildvögel wurden seit dem 30. Oktober wieder Fälle der hochpathogenen aviären Influenza, Subtyp H5N8 ("Vogelgrippe"), vor allem an Nord- und Ostseeküste nachgewiesen. Der jetzige Fund war der erste Verdachtsfall in Brandenburg in diesem Herbst. "Anfang der Woche haben wir bereits den Geflügelwirtschaftsverband Brandenburg, den Landesverband der Rassegeflügelzüchter und die Bauernverbände über die aktuelle Situation zur Geflügelpest informiert", sagte Nonnemacher. Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Erregers und auch eines möglichen Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen sei hoch. Brandenburg intensiviere darum das Geflügelpest-Monitoring. Alle Geflügelhalter seien aufgefordert, die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und zu verstärken unter anderem durch Kontaktvermeidung zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel, so Nonnemacher weiter. "Wildvögel dürfen keinen Zugang zu Futtereinstreu und sonstigen Gegenständen haben."

Letzter Fall im Jahr im Januar