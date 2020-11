Lagerhalle von Schützenverein geht in Flammen auf

Brandenburg an der Havel

Eine etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle eines Schützenvereins ist am frühen Mittwochabend in Brandenburg an der Havel in Brand geraten und komplett niedergebrannt. Der Brand sei gegen 18 Uhr gemeldet worden, sagte Feuerwehr-Sprecher Mathias Bialek rbb|24. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei die Lagerhalle bereits "im Vollbrand" gewesen.

Die Halle im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken sei "bis auf die Grundmauern abgebrannt", so Bialek weiter. Die Feuerwehr sei mit 45 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe sich neben den Löscharbeiten an der Lagerhalle selbst auf die Sicherung von Gebäuden in der Umgebung konzentriert.

Die Löscharbeiten waren nach Medienangaben schwierig, weil sich in der in Brand geratenen Lagerhalle neben Sportgeräten, Werkzeugen, Zelten und Möbeln Benzinkanister und Gasflaschen befunden haben sollen. In einem angrenzenden Hauptgebäude sollen zudem Waffen und Munition lagern.

Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen liefen, so Bialek. Verletzt wurde niemand.