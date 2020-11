Sie sind älter als die Dinosaurier - nun wird eine der Eintagsfliegen als Insekt des Jahres 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz besonders gewürdigt: Die Dänische Eintagsfliege (Ephemera danica). Ihr Lebenszyklus mache die Eintagsfliegen einzigartig, sagte Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg (Märkisch-Oderland) und Vorsitzender des Kuratoriums, am Freitag.

Die Dänische Eintagsfliege ist ein bis zwei Zentimeter lang, hat auffällige schwarze Flecken auf den Flügeln und lebt auch in Deutschland. Ihr Name ist aber etwas trügerisch: Denn während Eintagsfliegen als Fluginsekt nach etwa zwei bis vier Tagen sterben, umfasst ihr Lebenszyklus im Durchschnitt rund zwei Jahre im Larvenstadium. Als Larven machen Eintagsfliegen laut Schmitt bis zu 30 Häutungen durch - so viele wie keine andere Insektengruppe. Die meisten anderen Insekten häuteten sich nur vier bis acht Mal.