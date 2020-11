In einer Garagensiedlung in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat sich aus noch unbekannter Ursache eine Explosion im Anbau eines Wohn- und Geschäftshauses ereignet. Ein Feuerwehrsprecher sprach am Freitagmorgen von einer verletzten Person, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Laut der Polizei in Cottbus wurden hingegen keine Menschen verletzt.