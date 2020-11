Bei zwei schweren Unfällen in Brandenburg am Samstagabend sind insgesamt zehn Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Rettungskräfte zu Großeinsätzen an beiden Unfallstellen.



Zunächst sei auf der Autobahn 10 bei Michendorf (Potsdam Mittelmark) gegen 20 Uhr ein Pkw von seiner Fahrspur abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, so die Polizei. Daraufhin habe sich der Wagen mehrfach gedreht, ein nachkommendes Auto sei dabei mit dem Unfallwagen kollidiert.

Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist noch nicht geklärt. Insgesamt wurden sechs Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser nach Potsdam, Brandenburg und Berlin gebracht. Die A10 war am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt.