Ein mutmaßlich illegales Autorennen einer Hochzeitsgesellschaft auf der Autobahn 24 zwischen Herzsprung und Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Polizeiangaben hätten Augenzeugen berichtet, wie mehrere Fahrzeuge am Sonntagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit teils auf dem Standstreifen von Norden kommend in Richtung Berlin unterwegs waren.

An der Anschlussstelle Kremmen zogen die Polizisten den Angaben zufolge sieben Autos aus dem Verkehr - und beschlagnahmten bei einer Kontrolle in Staffelde die Führerscheine der beteiligten Fahrer. Die Männer seien zwischen 22 und 37 Jahre alt, sagte eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Anfrage. Demnach befanden sich etwa zwanzig Insassen in den Fahrzeugen.