Ein Einbruch in eine Betriebsstelle der Telekom in Karstädt hat in Nordbrandenburg gravierende Folgen. Weil die Einbrecher Kabel durchtrennt haben, sind teilweise die Notrufe 110 und 112 nicht erreichbar. Auch im Raum Potsdam gibt es Probleme mit dem Notruf.

In der Prignitz sind die Notrufe 112 und 110 seit Montag nur teilweise oder gar nicht zu erreichen. Grund sind zerstörte Leitungen in einer Telekom-Anlage in Karstädt und ein großflächiger Ausfall beim Mobilfunkanbieter Vodafone.

Besonders betroffen ist der Raum Karstädt, Lenzen, Lenzerwische, Perleberg und Wittenberge, so die zuständige Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam. In Karstädt hat der Landkreis Prignitz jetzt einen Einsatzleitwagen vor der Feuerwehrwache stationiert, um eine Anlaufstelle für die Bürger im Ernstfall zu bieten. Außerdem wurde am Katastrophenschutzstandort in Perleberg die Befehlsstelle aktiviert und besetzt.