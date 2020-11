Im Oranienburger Ortsteil Lehnitz (Oberhavel) mussten am Mittwoch bis 8 Uhr wegen der Entschärfung einer 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg rund 5.500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierung findet wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt.

"Wir haben aktuell zehn positiv Getestete sowie zwölf Kontaktpersonen Kategorie 1 im Sperrkreis", sagte Eike-Kristin Fehlauer, Sprecherin der Stadt Oranienburg. Diese sollen entweder in ihren Wohnung verbleiben, "wenn sie denn weit genug und sicher entfernt von der Bombe wohnen" oder in Hotel oder in einer der kleinen von insgesamt sechs Notunterkünfte untergebracht werden. Wichtig sei, dass Infizierte und Nicht-Infizierte getrennt voneinander untergebracht sind. In den Notunterkünften gilt eine Maskenpflicht. Außerdem muss regelmäßig gelüftet und ausreichend Abstand gehalten werden.