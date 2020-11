Die Entlassung eines Polizeianwärters in Brandenburg, der während einer Funk-Übung Nazi-Vokabular verwendet hatte, war rechtens. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg laut einer Mitteilung vom Donnerstag entschieden. Die Entlassung des Mannes wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue und charakterlichen Eignung sei nicht zu beanstanden. (Az. OVG 4 S 41/20)



Der damals 24-jährige Polizeianwärter hatte beim Üben des Funkalphabets an der Polizeihochschule in Oranienburg den Nachnamen Jung mit "Jude, Untermensch, Nazi" sowie "Gaskammer" oder "Genozid" durchgegeben. Daraufhin wurde er aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf entlassen.