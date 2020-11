In Wittenberge (Landkreis Prignitz) wurde in dieser Woche ein 21 Jahre alter Mann aus Syrien festgenommen. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Teilnahme an Kampfhandlungen, hieß es von der Staatsanwaltschaft auf rbb-Nachfrage.

Das Berliner Kammergericht hat bereits am Dienstag einen Haftbefehl erlassen, seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige soll als Jugendlicher im Sommer 2013 mehrere Monate in Syrien unter anderem gegen russische Truppen gekämpft haben. Deshalb gehe es in den Ermittlungen um die mögliche Beteiligung an Mord, Totschlag und Kriegsverbrechen, so die Staatsanwaltschaft in Berlin.

Der Tatverdächtige soll in Wittenberge, aber auch in Berlin gelebt und sich dort Geld vom Jobcenter geholt haben. Bei einem Termin im Oktober soll er gesagt haben, dass er lieber zurück nach Syrien reisen wolle, um weiter für die Islamisten zu kämpfen. Daraufhin wurden die Ermittlungen eingeleitet.