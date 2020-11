Vor 25 Jahren wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft. Im Kirchenjahr gilt er als Tag der Besinnung. Viele Gemeinden in Berlin und Brandenburg laden am Mittwoch zu Gottesdiensten ein. Von Vera Kröning-Menzel

Der Buß- und Bettag am Mittwoch wird in Berlin und Brandenburg mit mehreren Gottesdiensten begangen. Viele Gemeinden laden meist am frühen Abend zu Andachten ein, um Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen. Im Berliner Dom findet um 18 Uhr ein "Politischer Buß- und Bettag" statt - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll mit einem Video-Grußwort zugeschaltet werden.

Auch in zahlreichen weiteren Gemeinden in Berlin und Brandenburg gibt es besondere Gottesdienste zum Buß- und Bettag, etwa einen Jazz-Gottesdienst in der Emmaus-Kirche in Berlin-Kreuzberg und einen Gottesdienst mit Sigurd Rink von der Diakonie Deutschland in der Kirche am Seggeluchbecken in Berlin. Auch in der Lutherkirche Cottbus oder der Sternenkirche Potsdam sind Gottesdienste geplant.