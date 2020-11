Durchsuchungen in Potsdam-Mittelmark wegen Raubüberfall

Wegen eines Raubes im vergangenen Jahr hat die Polizei am Montagmorgen Durchsuchungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark durchgeführt. Bei drei Tatverdächtigen wurden vier Objekte in Görzke, dem Wiesenburger Ortsteil Reppinichen und Rottstock durchsucht, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeidirektion West und der Staatsanwaltschaft Potsdam hieß.