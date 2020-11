Am Berliner U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einem Imbiss in der Ladenzeile des Bahnhofsgebäudes ausgebrochen. Danach sei das Feuer schnell bis in das Bahnhofsdach ausgebreitet.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es vier Verletzte, darunter ein schwer Verletzter Mann, der in einer Spezialklinik gebracht wurde. Nach rbb-Informationen war die Feuerwehr am Abend zunächst mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Brandursache lagen vorerst nicht vor.

Weil sich ein Wohngebiet in der Nähe befindet, müssten unter Umständen Wohnungen evakuiert werden, wie es am Sonntagabend hieß.

Der Zugverkehr auf der Linie U3 wurde zunächst zwischen U-Bahnhof Breitenbachplatz und U-Bahnhof Krumme Lanke unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.