Den Titel "Sommelière des Jahres 2021" bekam die Weinexpertin Nancy Grossmann vom Berliner Restaurant "Rutz". Der "Gault Millau" schreibt: "Ohne eitle Selbstdarstellung gelingt es ihr, die komplexen Teller von (Koch) Marco Müller kongenial zu begleiten."



Der Titel "Koch des Jahres" geht dieses Jahr nach Rheinland-Pfalz: Sieger ist Thomas Schanz vom Restaurant "Schanz" in Piesport an der Mosel. Unter den Berliner Spitzenrestaurants liegt "Tim Raue" an erster Stelle mit 19,5 von 20 Punkten, gefolgt von "Facil" (19) und "Lorenz Adlon Esszimmer" (19).



Berlin hat im "Gault Millau" elf Restaurants mit Top-Bewertung (19,5-17), Brandenburg hat in dieser Sparte keine. Das Restaurant "Wilde Klosterküche" in Neuzelle (Oder-Spree) wird in der Rubrik "Neuaufnahmen" erwähnt.