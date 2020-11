dpa Video: rbb|24 | 17.11.2020 | Material: TV News Kontor | Bild: dpa

Großrazzia in Neukölln - Drei Festnahmen in Berlin nach Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe

17.11.20 | 08:55 Uhr

Großeinsatz in Neukölln: Knapp ein Jahr nach dem spektakulären Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe sind am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige in Berlin festgenommen worden. Die Polizei ist mit mehr als 1.600 Beamten im Einsatz.



Bei einer Großrazzia im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden sind am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige in Neukölln festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten durch Spezialkräfte in Berlin, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit. Den Beschuldigten würden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Knapp 1.640 Beamte aus ganz Deutschland im Einsatz

Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht, darunter Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Laut Behörden sind knapp 1.640 Polizeibeamte im Einsatz. Im Zentrum der Maßnahmen stünden die Suche nach den gestohlenen Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln, etwa Speichermedien, Bekleidungsstücke und Werkzeuge. Neben Einsatzkräften aus Sachsen seien auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Maßnahmen beteiligt. Aufgrund des Polizeieinsatzes ist demnach den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen.

Kunstschätze bleiben weiter verschollen

Wie der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt mitteilte, sind die Tatverdächtigen mit Hilfe der Auswertung der Überwachungskameras am Dresdner Tatort ermittelt worden. Zudem hätten kriminaltechnische Untersuchungen am Residenzschloss ermöglicht, die Verdächtigen eindeutig mit Tatort und Tatfahrzeugen in Verbindung zu bringen. Die Ermittlungen ließen laut Staatsanwaltschaft bisher noch keine Rückschlüsse auf den Verbleib der gestohlenen Kunstschätze zu.



Bereits im September gab es in Berlin drei Durchsuchungen der Polizei im Zusammenhang mit dem Juwelenraub. Bei einer ging es um den Kauf von Mobilfunk-Karten, die die Täter benutzt haben. Bei den beiden anderen um die farbliche Umgestaltung des Fluchtfahrzeuges mit Folien vor dem Einbruch. Unbekannte hatten im November 2019 in Dresden aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen.



Spurensicherung vor dem Residenzschloss mit dem Grünen Gewölbe im November 2019.

