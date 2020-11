Großbrand in einem Parkhaus in Gropiusstadt unter Kontrolle

In einem Parkhaus in der Lipschitzallee in Berlin-Neukölln ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Zeitweise waren 100 Feuerwehrkräfte in der Lipschitzallee im Stadtteil Gropiusstadt im Einsatz, wie Feuerwehrsprecher Rolf-Dieter Erbe sagte.

Gegen 23 Uhr teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, der Brand sei unter Kontrolle. In der "sehr unübersichtlichen Garagenanlage" habe es auf mehreren Ebenen gebrannt, hieß es zuvor.