Nach dem gewaltsamen Tod eines 13-Jährigen im Monbijoupark hat ein Berliner Gericht Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er hatte sich am Montag gestellt und wurde seitdem von den Ermittlern vernommen.

In Berlin hat ein Gericht am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der in Verdacht steht, einen 13-Jährigen im Monbijoupark tödlich mit dem Messer verletzt zu haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Der Haftbefehl lautet demnach auf Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung.