Interview | BIG-Hotline bei häuslicher Gewalt - "Oftmals eskaliert die Gewalt in einer Trennungssituation"

25.11.20 | 06:09 Uhr

Am Mittwoch ist der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen". In Berlin bietet unter anderem der Verein BIG Frauen Hilfe an. Ganz konkrete, sagt Koordinatorin Sarah Trentzsch - oder auch nur ein offenes Ohr. Je nachdem, was gebraucht wird.

rbb|24: Frau Trentzsch, der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber, der jetzt den "Siebten Bericht zur Situation der Opfer von Straftaten im Land Berlin (2019) vorgelegt hat, beklagt, dass 2019 weniger Opfer Hilfe suchten - trotz steigender Gewaltkriminalität. Haben Sie das in Ihrer Beratungsstelle auch so wahrgenommen? Sarah Trentzsch: Ich kann nicht sagen, dass bei uns die Zahlen 2019 auffallend eingebrochen wären. Allerdings ist die Anzahl der Anruferinnen gleich zu Beginn des Jahres 2020, genauer gesagt ab April, hochgegangen. Da wir im März sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und das Thema häusliche Gewalt sehr schnell während des ersten Lockdowns in der Öffentlichkeit und der Presse thematisiert wurde, war schnell klar, dass die Situation gefährlich für Frauen sein könnte.

Und prompt gingen die Zahlen der Frauen, die sich gemeldet haben, hoch. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Frauen schon vor dem Lockdown von Gewalt betroffen waren, ihnen dann aber erst zu Bewusstsein kam, was es für – auch niedrigschwellige – Hilfen gibt. Und dass auch diese Frauen dann die ersten Schritte gegangen sind. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass das Thema kontinuierlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist – denn es ist nicht nur während der Corona-Zeit relevant.

Mithilfe welcher Art von Öffentlichkeitsarbeit haben Sie die Frauen erreicht? Haben sie Radiowerbung oder Zeitungsanzeigen geschaltet? Wir haben vor allem sehr viele Presseanfragen für Interviews bekommen. Wir waren sehr oft im Radio und im Fernsehen. Sogar in der Tagesschau. Dadurch haben uns auch vermehrt Institutionen wie Jugendämter und Jobcenter kontaktiert. So verbreitet sich dann das Wissen um uns. Zudem gab es viele Einrichtungen für Frauen, für die häusliche Gewalt nicht das Hauptthema ist, wo sich die Frauen aber dennoch mit diesem Thema beschäftigen. Auch die haben uns nach Fortbildungen oder Beratung angefragt.

Der Opferschutzbericht suggeriert, dass von Gewalt betroffene Frauen in Berlin oft nicht früh genug von Polizei oder anderen Helfern von Beratungs- und Hilfsstellen erfahren. Ich würde mir wünschen, dass die Frauen an allen möglichen Orten frühzeitig darüber informiert werden, wo sie Hilfe bekommen können. Dazu gehört auf jeden Fall die Polizei, die ja viel Kontakt zu Gewaltsituationen hat. Aber das gilt auch für Krankenhäuser und Arztpraxen – also für alle Stellen, wo es die Vermutung gibt, dass eine Frau Hilfe brauchen könnte. Wir schulen auch die Polizei, das Jugendamt und andere Einrichtungen. Mit der Polizei haben wir auch Kooperationen, so dass diese nach Einsätzen wegen häuslicher Gewalt die Frauen informiert und sie fragt, ob sie von uns kontaktiert werden wollen. Da gibt es schon eine Zusammenarbeit. Und das machen die Polizisten auch? Ja, wir sehen den Rücklauf hier. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es könnten auf jeden Fall noch mehr Frauen in Akutsituationen informiert werden.

Tut die Politik derzeit genug für Frauen in Not? Oder ist auch da noch Luft nach oben? Wir haben hier schon gemerkt, dass seit dem ersten Lockdown schon etwas in Bewegung gekommen ist von Seiten der Politik. Da ist hier in Berlin sehr schnell ein Hotel zur Verfügung gestellt worden, wo Frauen in Not niedrigschwellig aufgenommen werden können. Und dass auch neue Projekte wie weitere Frauenhäuser im Gespräch sind. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass solche Hilfsangebote meist nicht aus dem Boden gestampft werden können. Da hängt eine riesige Infrastruktur dran – wie Schutzkonzepte und Qualitätsentwicklung und Personalbeschaffung und -schulung. Vieles ist, selbst wenn Geld und Wille da sind, nicht sofort umsetzbar. Da braucht man viel Planung und einen langen Atem.

Welche Frauen melden sich denn im Regelfall bei Ihnen? Opfer von Gewalt durch Familienangehörige wie Ehemänner und oder Lebenspartner? Es melden sich überwiegend Frauen, die von partnerschaftlicher Gewalt – also vom Partner oder Ex-Partner - bedroht oder betroffen sind. Es kommt aber auch vor, dass die Gewalt von anderen Familienangehörigen wie Eltern, Geschwistern oder Onkeln ausgeht. Meist kommen die Täter aus dem sozialen Nahraum. Es melden sich aber auch Frauen, die von fremden Tätern bedroht werden - das ist dann keine häusliche Gewalt im engeren Sinne. Wir beraten diese Frauen aber auch und vermitteln sie dann weiter an entsprechende Stellen. Wir wissen aus der Forschung, dass der Großteil der Gewalt gegen Frauen von ihren nächsten Personen ausgeht. Der Fremdtäter ist eher die Ausnahme.

Gibt es auch Frauen, die sich immer wieder bei Ihnen melden, weil sie es einfach nicht schaffen, sich aus der Gewaltspirale zu befreien? Ja, das ist sogar sehr oft so. Viele Frauen brauchen einfach mehrere Anläufe, sich zu trennen. Da gibt es ja viele Ambivalenzen. Viele Frauen fragen sich, ob sie es vielleicht doch noch hinkriegen, zusammenzubleiben. Irgendwann ist dann aber oft der Punkt gekommen, wo die Frauen realisieren, dass es keine Veränderungen gibt. Gerade in einer Gewalt-Beziehung gibt es auch oftmals den Moment, wo die Frau sich entschließt, sich und ihre Kinder zu schützen.

Hat sich bei den Konstellationen derer, die Gewalt ausüben, und derer, die sie erfahren, in den letzten Jahren etwas verändert? Beim Thema häusliche Gewalt gibt es eine sehr große Kontinuität und wenig Bewegung. Der Regelfall ist eine partnerschaftliche Beziehung mit Gewaltdynamik. Was sich allerdings tatsächlich verändert hat ist, dass die Sozialen Medien da auch im Spiel sind. Das war natürlich früher anders. Die Täter haben sehr viel mehr Möglichkeiten, Frauen unter Druck zu setzen, sie bloßzustellen und sie zu kontrollieren. Nicht immer sind diese Taten ja auch nachverfolgbar. Das macht es schwieriger, Strafverfahren einzuleiten.

Stellen denn Männer, die mit den Frauen zusammenleben, diese dann auch im Internet bloß? Das gibt es. Aber oftmals eskaliert die Gewalt in einer Trennungssituation. Also wenn die Frau sich trennt, nimmt die oft schon vorher existierende Gewalt so noch einmal andere Formen an. Ab wann spricht man eigentlich von Gewalt in einer Beziehung? Gehört da auch Schreien und Schubsen dazu? Wir haben einen sehr breiten Gewaltbegriff. Dazu gehört neben körperlicher auch psychische Gewalt. Gemeint sind auch Bedrohungssituationen oder extreme Eifersucht, Erpressung oder Kontrolle. Alles, was die Partnerin in ihrem Leben begrenzt, sie einschränkt oder ihr Angst macht, ist für uns häusliche Gewalt.

Was raten Sie Frauen, die sich bei Ihnen melden? Es ist immer wichtig, darüber zu sprechen, sich zu öffnen, es nicht für sich zu behalten. Man kann auch mit Freundinnen, der Familie oder anderen Vertrauenspersonen reden. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass eine Frau Hilfe braucht, um da raus zu kommen. Das ist schwierig alleine zu schaffen. Wer niemanden hat oder wem das gegenüber von Vertrauenspersonen unangenehm ist, für die sind wir dann natürlich da. Bei uns kann man auch anonym und vertraulich anrufen und einfach darüber sprechen, was da passiert. Wir hören zu und klären mit der Frau zusammen, was ihre Rechte sind und was die nächsten Schritte sein könnten. Es ist wichtig, das alles mit einer anderen Person auszuloten. Alles darüber hinaus ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt viele Optionen, über die wir informieren - aber jede Frau muss selbst entscheiden, ob sie Anzeige erstatten will, ob sie in der Wohnung bleiben will und wie die Situation mit etwaigen Kindern ist.

Können Sie den Frauen denn versichern, dass Sie sie schützen können? Viele haben ja sicher Sorge, dass der Täter erst recht gewalttätig wird, wenn er herausbekommt, dass sie Hilfe sucht. Wir verfügen in jedem Fall über ein sehr breites Unterstützungssystem. Gerade in Berlin sind wir da sehr gut ausgestattet. Wir haben ganz viele verschiedene Beratungseinrichtungen und auch Schutzplätze für Frauen, die bedroht sind und sofort rausmüssen. Es gibt Frauenhäuser in Berlin, die anonym und geschützt sind. Da können die Frauen erst einmal unerkannt untertauchen und ankommen. Von dort können sie dann weiter planen. Wir können die Frauen dann bei ihren ersten Schritten aus der Gewaltsituation begleiten. Wir schauen gemeinsam, ob die Frau juristische Schritte einleiten oder beispielsweise die Stadt wechseln möchte. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24

