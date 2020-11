Maren Urner: Wir sind quasi gezwungen, uns zu entwickeln. Das ist die konstruktive Herausforderung, vor der wir jetzt alle stehen. Normalerweise sind wir Gewohnheitstiere. Und wenn wir - wie vor einigen Monaten passiert - in einen Zustand versetzt werden, in dem viele Gewohnheiten nicht mehr funktionieren, dann müssen wir uns verändern.

rbb: Frau Urner, wie sehen Sie denn im Moment diese Bereitschaft, sich zu entwickeln, wo uns doch Corona in so vielem auf Null setzt?

Sie arbeitet als Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln.

Genau. Und wir brauchen das natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Das andere große Thema ist die Klimakrise, da gibt es schon viele Veränderungen, aber es wird noch viele andere Veränderungen geben, manchmal eben auch aufgezwungen. Ich hoffe, es wird nicht nur aufgezwungen sein, sondern dass wir als Menschheit so schlau und clever sind, vieles vorwegnehmend so zu gestalten, sodass wir dabei mehr Freiräume haben.

Ich nenne das Hirn immer liebevoll unser Steinzeithirn. Denn es ist in einer Zeit entstanden und optimiert worden, als es besonders wichtig war, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, weil vielleicht der nächste gejagte Büffel in ein paar Wochen noch ausstand. Und als wir Vorhersagen darüber treffen mussten, weil es um Leben und Tod ging: Wenn Säbelzahntiger und Mammut vor der Höhle standen. mussten wir sicher wissen, ob das jetzt eine potenziell negative Sache ist oder nicht.

Was uns davon abhält, ist die Gewohnheit beziehungsweise der Energiesparmodus. Unser Hirn ist platt gesagt nichts weiter als eine Vorhersagemaschine. Wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, darüber Vorhersagen zu treffen, was als Nächstes passiert und wie die Welt funktioniert. Dabei versuchen wir möglichst wenig Energie zu verbrauchen.

Was bringt einen Menschen eigentlich dazu, nach vorn zu denken, raus aus dieser Routine? Und was hält ihn andererseits davon ab?

Wenn wir jetzt daran denken, was dafür sorgt, dass wir Veränderungen treffen, dann müssen drei Sachen erfüllt seien. Erstens muss es direkt und zeitlich relevant sein. Wir sind schlecht darin, Langzeitplanungen zu machen. Das zweite ist: Es muss vor Ort passieren, also der Säbelzahntiger muss vor der Höhle stehen, der Klimawandel oder die Klimakrise muss da sein, die Corona-Toten müssen vor der Haustür sein, bevor wir ins Handeln kommen. Und drittens muss es Menschen betreffen, und zwar auf eine negative Art und Weise. Wenn diese drei Sachen erfüllt sind, sind wir gezwungen zu handeln.

So ein gewisses Grauen muss also da sein...

Ich habe ja auch diesen Widerspruch in mir: Ich möchte weniger konsumieren, weniger fliegen, also nachhaltiger leben und damit was Gutes tun. Und im Alltag ist es dann doch nicht so wichtig und gerät ein bisschen aus dem Blick. Was hilft denn, mein Doppel-Ich da zusammenzubringen?

Jeder von uns lebt in diesem Paradoxon. Eine Möglichkeit, besser damit umzugehen, ist, uns das erstmal einzugestehen: Ja, auch ich habe diese Paradoxe, weil mein Gehirn eben so funktioniert. Und wenn wir dann vor einem Schokoriegel stehen oder die Flugreise irgendwie besonders verlockend wirkt, dann greifen wir zu oder steigen in den Flieger.

Nach dieser ersten Erkenntnis können wir anfangen, kritisch und konstruktiv darüber nachzudenken und vielleicht beim nächsten Mal anders zu handeln.

Wir können außerdem Strukturen schaffen, die es uns einfacher machen. Da gibt es in der Psychologie das sogenannte Nudging oder der Nudges, also Stupser - Reglementierung und Strukturen, die dafür sorgen, dass es uns leichter fällt, diese richtige, bessere Entscheidung zu treffen. Es gibt Studien, in Mensen und Kantinen die Salate anders zu platzieren als zum Beispiel den süßen Nachtisch. Und siehe da: Die Menschen essen mehr Salat.

Da sagen dann viele: Das ist doch dann Manipulation. Das ist natürlich Quatsch, weil wir solche Beeinflussung immer haben. Die Frage ist: Reden wir darüber, wie wir beeinflusst werden wollen und treffen dann Entscheidungen, die mit den Werten und den gesellschaftlichen Strukturen übereinstimmen, die wir erreichen wollen?