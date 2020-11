Intensivmediziner bilden eigene Pfleger in Beatmung weiter

Pflegemangel in Brandenburg

Gerade in Corona-Zeiten braucht es viele ausgebildete Intensivpfleger in den Krankenhäusern, doch der Mangel an Fachpersonal spitzt sich zu. Während manche Kliniken Patienten verlegen müssen, greifen andere zu Notlösungen. Von Marie Stumpf