Senat plant 1.000 Ladestationen für E-Autos an Straßenlaternen

Der Berliner Senat will bis 2022 rund 1.000 Ladestationen für E-Autos an Straßenlaternen aufstellen. Die Ladepunkte sollen in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf installiert werden.