toberg Montag, 23.11.2020 | 16:48 Uhr

Ist doch logisch!... Wenn andere 5G bekommen, gibts im normalen Netz weniger Daten! ;-)))

Und was wäre in solch einem Fall eigentlich mit den vielen selbstfahrenden Autos in 20 Jahren, die auf Datennetze angewiesen sind? Kurven die dann alle orientierungslos durch die Gegend wie aufm Rummel beim Autoscooter? Vorwärts Leute in die Zukunft mit sto..t.t..er...rrrn...den Da...da....daten..ne...ne...tzen...