Einsatzkräfte in und um Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mussten in der Nacht zu Freitag zu drei Bränden ausrücken. Unter anderem stand wieder ein Auto in Flammen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Nähe der Heinrich-Rau-Straße gerufen. Auf einer Freifläche stand ein Seat in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings wurde die Front des Wagens so sehr zerstört, dass das Auto laut Polizei schrottreif ist.