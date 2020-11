Bei der Auflösung einer illegalen Party im Volkspark Humboldthain durch die Polizei kam es in der Nacht zu Sonntag zu Gewalt.

Polizisten setzten Pfefferspray ein und forderten Verstärkung an, um die Lage zu beruhigen, wie die Polizei mitteilte. Drei Beamte wurden demnach leicht am Schienbein sowie jeweils an einem Knie verletzt, setzten ihren Dienst aber fort, heißt es weiter.

Den Angaben zufolge hatten 25 Menschen auf dem Flakturm in dem Park gefeiert, ohne den Mindestabstand einzuhalten oder Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.