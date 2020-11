Bild: dpa/A. Widak

Interview | "Ciocia Basia" hilft bei Abtreibungen - Wie Polinnen in Berlin ihre Schwangerschaft beenden

03.11.20 | 12:29 Uhr

Polen hatte bereits eines der härtesten Abtreibungsgesetze Europas, nun wurde es weiter verschärft. Viele Betroffene müssen sich daher Hilfe im Ausland suchen. Die Berliner Organisation "Ciocia Basia" organisiert Schwangerschaftsabbrüche in Berlin.

rbb|24: In Polen sind im vergangenen Jahr laut einer offiziellen Statistik des polnischen Gesundheitsministeriums 1.100 Abtreibungen durchgeführt worden. In Deutschland waren es laut Statistischem Bundesamt 100.893 [destatis.de]. Das ist ein großer Unterschied. Wie hoch ist die Dunkelziffer in Polen? Urszula Bertin: Die Dunkelziffer ist hundertmal größer als die offiziellen Angaben, also mehr als 100.000 Fälle. Das ist von der Anzahl her ähnlich wie in anderen Ländern.

Nach neuem Gesetz sind Abbrüche nur noch bei Lebensgefahr für die Mutter oder nach Straftaten erlaubt. Zuvor galt auch eine Fehlbildung des Embryos als Grund. Was ändert sich nun? Das trifft es nicht genau, weil sich die Ärzte bereits seit ungefähr einem Jahr weigern, eine Abtreibung durchzuführen oder diese zu erlauben, auch wenn der Embryo schwere Erkrankungen aufweist. Wir hatten mit vielen solchen Fällen zu tun und haben die Frauen dann nach Holland, Großbritannien, Schweden oder andere EU-Länder vermittelt, wo Abtreibungen auch nach der der 14. Schwangerschaftswoche erlaubt sind. Das ist für unsere Organisation nichts Neues. Nur gibt es jetzt noch mehr Frauen, die bei uns aus Angst anrufen, dass ihre Ärzte einen Abbruch ablehnen. Die Ärzte sagen dann, die Frauen könnten das Baby doch erstmal zur Welt bringen und anschließend weitersehen.

In welcher sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation sind die Betroffenen? Es zieht sich durch jede Schicht. Manche Frauen sind selbst nicht im Stande, Hilfe vor Ort zu suchen oder wohnen in kleinen Ortschaften in Polen, in denen es keine Hilfe gibt. Wie hilft "Ciocia Basia" Betroffenen in der Praxis? Wir haben eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, unter denen sich die Frauen melden. Je nachdem, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, werden die Betroffenen in Berlin behandelt oder in andere Länder vermittelt. Die Frauen reisen zum vereinbarten Termin nach Berlin. Wir helfen dann beim vorgeschriebenen Beratungsgespräch, wenn beispielsweise ein Dolmetscher benötigt wird. Wenn sie die notwendige Bescheinigung der Schwangerschaftsberatungsstelle haben, können wir einen Termin für den Abbruch vereinbaren. Haben die Frauen in Berlin keine Unterkunft, können wir auch ein Hotel buchen. Im Einzelfall kommen wir für Reise- und Unterbringungskosten auf. Für den Abbruch sind zwei Tage nötig und dann fahren die Frauen, je nachdem wie sie sich fühlen, wieder nach Hause. Wir verschicken aber keine Medikamente für eine pharmakologische Abtreibung.

Zu "Ciocia Basia" Die Organisation "Coicia Basia" [facebook.com], zu deutsch "Tante Barbara", gibt es seit 2015. Mit Urszula Bertin gibt es zwanzig ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die Anfragen beantworten und Schwangerschaftsabbrüche organisieren. "Coicia Basia" finanziert sich über Spenden und Crowdfunding [gofundme.com].

Bis zu welchem Stadium der Schwangerschaft können Sie helfen? Wir können theoretisch in jedem Stadium helfen, sind aber an die jeweiligen Gesetze des Landes gebunden. In Deutschland darf nach einem vorherigen Beratungsgespräch bis zur 9. Woche pharmakologisch abgetrieben und bis zur 14. Woche ein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden. Wir helfen aber nicht nur bei Abtreibungen, sondern auch bei anonymen Geburten. Wir helfen Schwangeren im Allgemeinen, die Probleme haben und auf welche Weise auch immer Hilfe brauchen. Kommen die Betroffenen alleine oder in Begleitung? Das ist sehr unterschiedlich. Oft kommen die Frauen in Begleitung ihres Partners oder einer Freundin, manchmal kommen auch ganze Familien. Die Familie ist aber in den seltensten Fällen über den Abbruch informiert. Momentan ist die Lage durch Corona aber sehr kompliziert.

Was passiert, wenn es durch den Abbruch zu Komplikationen kommt? Dann kommen die Frauen natürlich in ein Krankenhaus und wir unterstützen sie, zum Beispiel beim Dolmetschen. Das ist uns zum Glück aber noch nie passiert. Wir arbeiten mit sehr erfahrenen Ärztinnen und Ärzten zusammen. Hält "Tante Barbara" nach dem Eingriff Kontakt zu den Betroffenen, um den Verlauf zu prüfen? Nein. Es gibt aber ab und zu Situationen, in denen uns Frauen ein zweites Mal aufsuchen. Selbst wenn Betroffene in Polen legal einen Abbruch vornehmen lassen könnten, gibt es überhaupt Ärztinnen oder Ärzte, die diesen vornehmen? Ja, es gibt noch welche. Aber diese machen das sehr ungern und bleiben daher im Verborgenen. Sie können schnell Ärger bekommen oder Schlimmeres, wenn sie die Eingriffe vornehmen.

Seit Wochen gibt es Proteste in Polen und entlang der deutsch-polnischen Grenze. Werden diese eine Wirkung haben? Ich hoffe es. Es geht momentan nicht nur um das Gesetz, sondern um die Freiheit im Allgemeinen. Mein Wunsch wäre, dass eine neue Regierung in Polen gebildet wird. Aber das ist nicht machbar. Die Frauen sollten vor allem die Möglichkeit haben, Informationen darüber zu bekommen, welche Optionen sie haben. Sie und vielleicht die Partner sollten wählen können. Wie hat die Corona-Krise Ihre Arbeit verändert? Wir haben seitdem mehr Arbeit und bekommen mehr E-Mails. Wir müssen Frauen häufiger nach Holland, England oder Schweden vermitteln, weil die Schwangerschaften so weit fortgeschritten sind, dass eine legale Abtreibung in Deutschland nicht mehr möglich ist. Wir gehören zu dem europäischen Netzwerk "Abortion Without Borders", die das ermöglichen und eine ähnliche Arbeit machen wie wir.

Verzeichnen Sie einen Anstieg der Fälle ungewollter Schwangerschaften in der Corona-Krise durch häusliche Gewalt? Ja, man spürt häufiger, dass Schwangerschaften ungewollt sind und die Frauen darüber sprechen wollen. Besonders während der schwierigen Monate des Lockdowns gab es mehr Frauen, die Hilfe gesucht haben.

Mit Urszula Bertin von "Ciocia Basia" sprach Lisa Schwesig, rbb|24.