In Berlin hat die Befragung zur sogenannten Dunkelfeldstudie "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" (SkiD) begonnen. Am Donnerstag teilte die Landespolizei mit, dass derzeit per Post Fragebögen zu 1.350 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern unterwegs seien. Die Studie wird deutschlandweit durchgeführt, federführend ist die Bundespolizei.



"Mit dem SKID will die Polizei ihr Wissen über Kriminalität erweitern", heißt es in einer Pressemitteilung, "und auf dieser Grundlage ihre Strategien zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit weiterentwickeln." Außerdem hofft die Behörde, Erkenntnisse über Straftaten zu gewinnen, die sonst nicht der Polizei gemeldet werden.