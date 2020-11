Zollbeamte haben auf der Autobahn 12 in Brandenburg fast eine Tonne Pyrotechnik beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt in Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte, fanden sie bei der Überprüfung eines Kleintransporters rund 941 Kilogramm Feuerwerkskörper.



Der Fahrer hatte demnach keine Erlaubnis für den Transport. Er hatte darüber hinaus auch keine Gefahrgutsymbole an seinem Fahrzeug angebracht. Laut Hauptzollamt hatten die Beamten das aus Belgien stammende Fahrzeug auf der A12 bei Frankfurt (Oder) zunächst beobachtet und sich dann für eine Kontrolle entschieden.



Die Fracht wurde beschlagnahmt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Zoll unterliegt der Umgang von Pyrotechnik gesetzlichen Vorgaben. Das gilt auch für die Einfuhr nach Deutschland und den Transit durch die Bundesrepublik.