Wie bei der Fernsehadaption von Ferdinand von Schirachs Stück "Terror - Ihr Urteil" führt Lars Kraume auch bei "Gott" Regie. Der Film wird als Eurovision zeitgleich im ORF und SRF ausgestrahlt. Das Ensemble ist mit Barbara Auer, Lars Eidinger, Matthias Habich, Ulrich Matthes, Anna Maria Mühe, Christiane Paul, Götz Schubert und Ina Weisse hochkarätig besetzt. Am Ende entscheidet das Fernsehpublikum per Telefon- und Online-Abstimmung.

Matthias Habich spielt den 78-jährigen ehemaligen Architekten Richard Gärtner, der seinem Leben ein Ende setzen möchte. Dies soll jedoch nicht im Ausland, sondern ganz legal mit der Hilfe seiner Hausärztin geschehen. Doch für diese kommt es aus persönlicher Überzeugung nicht infrage , ihrem gesunden Patienten ein todbringendes Präparat zu besorgen. Gärtners Fall wird exemplarisch vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert. Am Ende richtet sich die Ethikrat-Vorsitzende direkt an das Publikum: Soll Richard Gärtner das tödliche Präparat bekommen, um sich selbstbestimmt das Leben zu nehmen?

Am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen, wird per Hammelsprung abgestimmt. Befürworter der Sterbehilfe gehen durch die eine Tür, Gegner durch die andere.

Der Protagonist Herr Gärtner (im Film: Matthias Habich) ist 78 und hat erlebt, wie seine Frau qualvoll im Krankenhaus starb. Seitdem ist ihm das Leben eine Last. Er möchte sterben, bevor er selbst hilflos an Apparaten hängt. Das ist nachvollziehbar. Schwierig ist die Entscheidung aber dennoch. Im Stück weist eine Juristin darauf hin, dass vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind. Wer dafür ist, dass alte und kranke Menschen Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, muss dieses Recht also auch gesunden und jungen einräumen.

Darüber wird bei Publikumsdiskussionen im Berliner Ensemble oft gesprochen, erzählt Oliver Reese: "Es geht darum, ob der Sterbewunsch glaubhaft, selbstständig und dauerhaft ist. Bei jungen Menschen, die sterben wollen, weil sie in eine Notsituation geraten sind, sind durchaus Zweifel angebracht. Man muss fragen, ob da nicht noch anders geholfen werden kann als nur mit dem tödlichen Medikament."

Vielleicht haben die Zuschauer im Berliner Ensemble auch deshalb im Verhältnis von 60 zu 40 gegen die Sterbehilfe votiert. In den meisten anderen deutschen Theatern ist es genau umgekehrt.