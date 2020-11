Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 30-Jährigen wegen Vergewaltigung, Erpressung und Körperverletzung erhoben. Es gehe um sechs Fälle vollendeter Vergewaltigungen, einer versuchten Vergewaltigung, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung, teilte sie am Freitagvormittag mit. Demnach wird vor einer Jugendkammer des Landgerichts Berlin verhandelt.

Zwar habe man den Fall wegen der Volljährigkeit des Angeklagten auch vor einer Großen Strafkammer verhandeln können, sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Mona Lorenz, zu rbb|24. Weil eines der Opfer aber minderjährig sei, habe man sich für eine Jugendkammer entschieden.

Dem Mann wird zur Last gelegt, im Juni und Juli 2020 in Berlin und im Umland überwiegend im Bereich von Waldgebieten im Südwesten zu unterschiedlichen Tageszeiten Frauen angesprochen, in seine Gewalt gebracht und anschließend an unbeobachteten Orten im Wald vergewaltigt zu haben.