Die Stechpalme (Ilex aquifolia) ist zum Baum des Jahres 2021 ernannt worden. Es handle sich um eine exotische aussehende, aber schon immer in Europa beheimatete Baumart, die dem Klimawandel standhalte, wie die Baum des Jahres Stiftung am Dienstag mitteilte. Die Stechpalme wachse heute in Europa dort, wo die Winter mild und die Sommer nicht zu trocken sind - inzwischen gedeihe der Baum selbst in Teilen Skandinaviens und in Polen.