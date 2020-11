Berlins Kampf gegen die starke Ausbreitung Roter Amerikanischer Sumpfkrebse ist auch in diesem Jahr mit hohen Erträgen zu Ende gegangen.

An drei Orten gingen dem beauftragten Fischer rund 32.000 Krebse in die Reusen. Das geht aus einer Statistik der Senatsumweltverwaltung zum Abschluss der diesjährigen Fangsaison hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vorlag. Gelistet sind darin die Fänge in Gewässern im Tiergarten in Mitte (12.723 Stück) sowie im Britzer Garten (16.530) und im Roetepfuhl (2.972) in Neukölln.