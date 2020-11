Vier Tage nach dem Brand am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in Berlin-Zehlendorf kann die Linie U3 wieder durchfahren. Die Linie werde mit Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen wieder planmäßig fahren, teilte die BVG am Mittwoch mit.

Der Zugverkehr ist derzeit noch zwischen den Bahnhöfen Freie Universität (Thielplatz) und Krumme Lanke unterbrochen.