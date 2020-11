Die Schulleitung einer Berliner Schule darf einen Schüler für das Teilen eines Vandalismus-Videos im Klassenchat vorläufig für sechs Tage suspendieren. Das hat das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Der Schüler hatte ein Video geteilt, in dem zu sehen war, wie ein Mitschüler im Unterricht einen Stuhl aus dem vierten Stock des Schulgebäudes warf, wie das Verwaltungsgericht [berlin.de] am Dienstag mitteilte.