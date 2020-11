Die Studierenden in Berlin und Brandenburg wollen sich vom Verkehrsverbund VBB in punkto Semesterticket nicht unter Druck setzen lassen: Bis Sonntag sollten sie über höhere Preise entscheiden. Dieses Ultimatum lassen sie verstreichen. Von Mark Perdoni

Im Streit um die geplanten Preiserhöhungen für das Semesterticket für die kommenden drei Jahre lassen die Studierenden in Berlin und Brandenburg ein vom Verkehrsbund VBB für Sonntag gesetztes Ultimatum verstreichen. Das teilte Matthias Weingärnter, Berliner Verhandlungsführer für die "Interessengemeinschaft Semesterticket", rbb|24 am Sonntag mit.

Die Studierenden hatten vor wenigen Tagen in einem offenen Brief [lak-berlin.de] zum Widerstand gegen VBB-Pläne aufgerufen. So sollten sie bis Sonntag für eine Preiserhöhung oder gegen das Semesterticket als Ganzes entscheiden. "Uns wird die Pistole auf die Brust gesetzt", heißt es in dem Brief. "Wir fordern den VBB auf, uns die einzelnen Verträge im Detail zukommen zu lassen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert", sagt Weingärtner im Gespräch mit rbb|24. "Wir wissen nun nicht, wie es weitergeht."



Für eine Stellungnahme war der VBB am Sonntag zunächst nicht zu erreichen.