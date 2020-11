Dritter Vogelgrippe-Fall in Brandenburg bestätigt

Gans in der Prignitz infiziert

In Brandenburg ist ein dritter Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium am Montag über Twitter mit.

Demnach wurde das Virus H5N8 im Amt Bad Wilsnack/Weisen in der Prignitz bei einer verendeten Saatgans nachgewiesen. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, habe den Verdacht bestätigt. Die Gans hielt sich zunächst an einem Teich auf und zeigte auffällige Verhaltensweisen, wie es vom Landkreis hieß. Wenig später sei sie verendet am Ufer aufgefunden worden.