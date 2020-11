Der nordamerikanische Waschbär kommt laut Deutschem Jagdverband (DJV) mittlerweile in 57 Prozent der deutschen Jagdreviere vor - mehr als doppelt so vielen Revieren wie 2006. Das geht aus dem am Sonntag in Berlin veröffentlichten aktuellen Wild-Monitoring des DJV hervor, an dem sich 2019 mehr als 26.000 Revierinhaber beteiligten.

Der ostasiatische Marderhund lebt demnach in 38 Prozent der Reviere, was gegenüber 2006 einer deutlichen Zunahme entspricht. In Berlin und Brandenburg sind Waschbären und Marderhunde weitverbreitet und gelten als Bedrohung für seltene Tierarten wie Kiebitz, Rotmilan oder Europäische Sumpfschildkröte.