Zisterzienserkloster Neuzelle - "Eine klösterliche Nachnutzung für ein ehemaliges Stasi-Gelände gab es bisher noch nie"

08.11.20 | 08:47 Uhr

Das Zisterzienserkloster in Neuzelle bekommt einen Neubau im zehn Kilometer entfernten Treppeln. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Gelände der Stasi. Nun bitten die Ordensleute um Segen und Spenden. Von Rocco Thiede

Eine Reise ins "Barockwunder Brandenburgs" lohnt zu jeder Jahreszeit. Erst recht, seitdem es dort seit fast drei Jahren wieder richtige Mönche gibt, die täglich ihre Stundengebete in der weithin sichtbaren katholischen St. Marienkirche beten: jeden Tag, fast dreieinhalb Stunden und die meisten Gesänge auf Latein, der alten Kirchensprache. Aber die besondere Atmosphäre in Kloster Neuzelle wird nicht mehr ewig anhalten. Denn die Zisterziensermönche werden ein neues Kloster bauen - auf dem ehemaligen Stasi-Gelände in Treppeln (Oder-Spree). Den Kaufvertag dafür haben sie nun mit den Verantwortlichen des Landes Brandenburg ausgehandelt und unterschrieben.

Populärkultur contra Klosterruhe

Heute sind die historischen Klosteranlagen sowie die Ländereien mit etwa 11.300 Hektar Grundbesitz im Eigentum der staatlichen "Stiftung Stift Neuzelle". Dem Zisterzienserorden oder der katholischen Kirche gehört davon nichts mehr. Um mit der für sie ungewohnten Situation zurecht zu kommen, entschieden sich die Mönche, die ersten Monate erst einmal alles so zu lassen, wie sie es vorfanden. Aber da sie mit der "Stiftung Stift Neuzelle" zu keiner für sie annehmbaren Einigung kamen, verkündeten sie schon am Vorabend der offiziellen Prioratsgründung im September 2018: Es wird auf Dauer keine Wiederbesiedlung mit Zisterziensern auf dem Gelände des 1268 durch Markgraf Heinrich dem Erlauchten gestifteten Klosteranlage in Neuzelle geben. Wenn die Ordensleute aus dem österreichischen Kloster Heiligenkreuz bei Wien hierbleiben – dann nur wenn sie ein neues Kloster bauen können. Denn die meisten Gebäude des früheren Zisterzienserklosters Neuzelle hat die Stiftung an andere Nutzer vermietet. Im ehemaligen Wohn- und Arbeitsbereich der Mönche (Klausur) ist ein Gymnasium untergebracht. Im Kreuzgang gibt es ein Museum und die anliegenden Räume sind als Orte für kulturelle Veranstaltungen jeglicher Couleur reserviert.

In den früheren Räumen des Abtes befindet sich die Stiftungsverwaltung und im Kanzleigebäude eine Musikschule sowie die Forstverwaltung. Und im Sommer finden im Klosterhof oder dem Klostergarten schon einmal populäre Veranstaltungen wie Operettenabende oder Konzerte mit dem Babelsberger Filmorchester statt, die den Geschmack eines Massenpublikums geschuldet sind, aber mit dem Charakter eines Kloster so gar nichts zu tun haben. Das haben die Mönche natürlich schnell gemerkt und reagiert. Denn als touristisches Beiwerk wollten sie nicht herhalten.

Von Heiligenkreuz her sind es die Ordensmänner gewohnt, in einer großflächigen Anlage zu leben. Dort gibt es Regularräume, einen Kreuzgang, einen Klostergarten und Räume, zu denen außer den Mönchen niemand Zutritt hat. Diese Klausur fehlt ihnen schmerzlich in Neuzelle. Die Mönche brauchen zudem einen Weg in das Haus Gottes, der sie innerlich auf das Gebet vorbereitet. Zum Chorgebet muss man in Heiligenkreuz nicht auf einem öffentlichen durch Wind und Wetter ungeschützten, schlecht ausgeleuchteten Weg laufen, wie das in Neuzelle vom Pfarrhaus zur St. Marienkirche der Fall ist.

Kein "Leuchtturm Neuzelle"

Mit der Entscheidung der Mönche erfüllten sich auch die Wünsche des Ideengebers und neuen Stifters Bischof Ipolt aus Görlitz nur bedingt, der vom "Leuchtturm Neuzelle" sprach und hoffte, dass durch die Präsenz von Mönchen die "alten Gebäude wieder neue Strahlkraft erlangen". Die abrupte Wendung der Mönche, das vorhandene 750-Jahre alte Kloster ungenutzt zu lassen, können bis heute viele Menschen nicht verstehen. "Es ließ auch viele Katholiken und evangelische Christen in den neuen Bundesländern ratlos zurück", bestätigte eine Einwohnerin, die bis zuletzt auf einen Kompromiss auf dem Klosterareal hoffte. Die Umsetzung des Klosterneubaus auf einem etwa zehn Kilometer vom jetzigen Kloster entfernten Gelände in Treppeln, auf dem zu DDR-Zeiten die Staatssicherheit einen geheimen Außenposten unterhielt – verantworten Prior Pater Simeon Wester und sein Subprior Pater Kilian Müller, der dazu sagt: "Diese Immobilie liegt auf den historischen Stiftungsgründen des Klosters Neuzelle. Gerade da wo eine Verletzung vorhanden ist, ist Heilung immer nötig und hilfreich. Der liebe Gott hat halt manchmal Humor. Ich glaube, eine klösterliche Nachnutzung für ein ehemaliges Stasi-Gelände, das gab es bisher noch nie auf deutschen Boden". In diesen Tagen vermeldeten Regionalmedien den verbindlichen Kauf des 75 Hektar großen Geländes für 219.000 Euro durch die Zisterzienser. Nun kann der Neubau verwirklicht werden.

Die Zisterziensermönche hoffen auf Segen und Spenden

Segen und Spenden notwendig

Damit der kühne Plan im märkischen Wald Realität wird, haben sie mit den Josefsfreunden eine eigene Gebetsgemeinschaft unter dem Patronat des heiligen Josef gegründet. Natürlich kann der klösterliche Neubeginn in dieser weitgehend entchristlichten Gegend nur verwirklicht werden, wenn die Zisterzienser neben Gebeten auch Spenden und materielle Zuwendungen erhalten, "dass wir unserem gemeinsamen Ziel näher kommen: Den Menschen, die kommen wollen, eine geistliche Heimat anzubieten, Gäste innerhalb und außerhalb der Klausur aufzunehmen und die Freude und Schönheit des Glaubens authentisch vorzuleben", betonen sie auf ihrer Internetseite. Wie teuer der Abriss der verwahrlosten DDR-Gebäude sowie der Neubau sein wird, darüber schweigt der Orden. Mit Sicherheit werden diese Kosten die Investitionen um Landerwerb um ein Vielfaches übersteigen und in die Millionen gehen. Trotz des Weggangs der ersten Gründermönche, sind Prior Pater Simeon und sein Ökonom Pater Kilian nicht alleine in Neuzelle geblieben. Hinzu kamen der gerade zum Diakon geweihte Frater Alberich Maria Fritzsche, der einzige Ostdeutsche übrigens sowie die Patres Konrad und Issak. Doch dabei soll es nicht bleiben. "Unsere junge Gemeinschaft muss wachsen können, und das geht im Pfarrhaus leider nicht", betont Pater Kilian, "Ein richtiges Zisterzienserkloster besteht normalerweise aus mindestens zwölf Mönchen. Das Stift Heiligenkreuz, aus dem wir kommen, hat derzeit sogar knapp 100 Mönche."