Auf der Autobahn 10 ist an der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West (Teltow-Fläming) ein Autotransporter in Brand geraten. Wegen des Feuers wurde in der Nacht zu Freitag die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei mitteilte.

Der Fahrer habe zunächst bemerkt, dass an seinem Anhänger ein Reifen geplatzt war und sei auf den Standstreifen gefahren, so der Sprecher. Der Reifen fing demnach Feuer und setzte den Auflieger in Brand.