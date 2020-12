Neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

950 Fälle an einem Tag

In Brandenburg ist am Donnerstag die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie registriert worden. Besonders der Süden des Landes ist betroffen. Einige Landkreise wollen die Corona-Maßnahmen verschärfen.