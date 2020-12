In Berlin-Neukölln sind zwei Straßenschilder, die die Namen von zwei im Dienst getöteten Polizisten tragen, überklebt worden. Die Schilder seien mit den Namen der beiden bei dem Anschlag in Halle getöteten Menschen verdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.



Auf zwei Schildern wurde außerdem eine Seite mit dem Schriftzug "say their names" (Deutsch: Sagt ihre Namen) versehen. Die Aufkleber wurden noch am Montag entfernt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.