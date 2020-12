Parallel zum geplanten Start der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) im Sommer soll der Berliner Ring auf diesem Abschnitt saniert werden.



Das bestätigte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) in einem Interview der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und des "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de] (Montag). Es geht um die Strecke der A10 zwischen Erkner und Freienbrink. Die Sanierung sei nötig, da dort Betonkrebs festgestellt wurde. Es sei auch für die Gigafactory besser, das so schnell wie möglich zu tun, sagte Beermann.