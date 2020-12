Im Berliner Stadtteil Neukölln sind in der Nacht auf Samstag mehrere Autos in Brand geraten.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fingen die Autos in der Kleinen Innstraße nach Mitternacht Feuer. Auch in der Böhmischen Straße standen kurze Zeit später zwei Fahrzeuge in Flammen.

Die genaue Brandursache war zunächst unbekannt, allerdings geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern.