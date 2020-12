In einer Lagerhalle in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Morgen dabei, das etwa 400 Quadratmeter große Gebäude zu löschen.



Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle Frankfurt (Oder) befinden sich in der Halle auch Gasflaschen. Da sich die Halle für Schwimmbadbedarf in einem Gewerbegebiet befindet, bestand zunächst keine Gefahr für Menschen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.



Wegen des Feuers warnt die Feuerwehr vor starkem Rauch und bittet die Menschen in Bad Freienwalde sowie im benachbarten Falkenberg, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Von dem Qualm ist auch die Bundesstraße 167 betroffen. Die Brandursache ist noch unklar.