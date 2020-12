TeleNewsNetwork Video: rbb|24 | 07.12.2020 | Material: TeleNewsNetwork, Instagram | Bild: TeleNewsNetwork

Brände in drei Berliner Bezirken - Feuerwehr löscht sechs brennende Autos in der Knaackstraße

07.12.20 | 12:33

Gleich zu mehreren Autobrände sind in der Nacht auf Montag die Berliner Feuerwehr und die Polizei ausgerückt.



Allein in der Knaackstraße im Ortsteil Prenzlauer Berg (Pankow) brannten sechs Fahrzeuge, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Zeugen bemerkten demnach die Flammen an einem Volvo und einem Range Rover, die beide einige Meter getrennt voneinander in der Knaackstraße geparkt waren. Die Flammen griffen auf vier weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand.

Brandserie in Reinickendorf

Auch im Bezirk Reinickendorf brannten in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge. Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Humboldtstraße einen brennenden BMW und rief die Feuerwehr und die Polizei. Das Fahrzeug brannte im Heckbereich aus, wie die Polizei mitteilte. Auch ein KIA, der hinter dem BMW abgestellt war, wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.



Gegen 0:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Zobeltitzstraße in Reinickendorf gerufen. Dort bemerkte ein Passant ein eingeschlagenes Fenster eines VW-Mietwagens. Die Polizei fand Hinweise auf versuchte Brandstiftung. Zu einem Brand kam es in diesem Fall nicht. Nur wenige Minuten später brannte dann ein Ford an der Kreuzung Zobeltitzstraße Ecke Engelmannweg. Das Fahrzeug wurde vor allem im Innenraum stark beschädigt. In der Schillingstraße stand wiederum nur ein paar Minuten später ein VW in Flammen. Das Feuer konnte gelöscht werden, auch hier wurde niemand verletzt.

Weiterer Fall in Mariendorf