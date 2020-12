Bei der Kontrolle eines Autofahrers in Berlin-Malchow hat es Samstagabend einen Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem Polizeiwagen gegeben. Der Fahrer, der ohne Führerschein und womöglich unter Drogen unterwegs war, wurde festgenommen.



Eine Polizistin und ein Polizist hätten den 27-Jährigen in seinem Lexus gegen 21:45 Uhr bei einer Kontrolle im Bezirk Lichtenberg angehalten, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Als sie ausstiegen und zu dem Wagen liefen, habe der Mann den Pkw stark beschleunigt und sei rückwärts davongefahren, so die Darstellung der Polizei. Daraufhin verfolgten die beiden Beamten den Wagen.

Nach etwas mehr als 100 Metern habe der Mann ohne triftigen Grund "sehr stark" abgebremst, das Polizeiauto sei demnach "trotz Gefahrenbremsung" auf die Front des Wagens aufgefahren.



Im Auto fanden die Beamten den Angabern des Sprechers zufolge ein Tütchen Drogen - vermutlich Cannabis, wonach es in dem Auto auch gerochen habe. Der 27-Jährige gab an, keinen Führerschein zu haben. Der Mann sei zur Entnahme einer Blutprobe vorübergehend mit auf die Wache genommen worden. Weder die Beamten noch der Festgenommene wurden durch den Unfall verletzt; das Polizeiauto ist nach dem Aufprall allerdings nicht mehr einsatzfähig.