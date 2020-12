Berta Berlin Samstag, 12.12.2020 | 11:29 Uhr

Was soll man denn auch machen am Samstag, eh langweilig, keine Glühweinstände offen, kein Weihnachtsmarkt. Dann ärgert man halt die Autofahrer die zur Arbeit müssen usw. Ist ja alles Genehmigt denn wir leben ja in einer Demokratie da kann jeder machen was er will.