Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Baumschulenweg ist ein Mensch schwer verletzt worden.



Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte, hat am Mittwochabend ein Weihnachtsbaum in der Wohnung in der Eschenbachstraße Feuer gefangen. Eine Person habe schwere Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.



Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen.