Kurz vor Weihnachten werden in Berlin und Brandenburg auch in diesem Jahr Strafgefangene vorzeitig entlassen. Der Grund dafür ist die sogenannte Weihnachtsamnestie, die in allen Bundesländern seit Jahren umgesetzt wird. Sie soll Häftlingen, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen worden wären, ein schönes Fest bescheren - und es ihnen ermöglichen, Hilfsangebote schon vor der Weihnachtspause zu nutzen. In Frage kommen meist nur Gefangene, die keine lange Strafe verbüßen mussten und in der Haft nicht auffällig geworden sind. Gewaltverbrecher oder Sexualstraftäter beispielsweise kommen dafür nicht in Frage.

Die Zahl der amnestierten Strafgefangenen ist in Berlin wie auch in fast allen anderen Bundesländern in diesem Jahr gesunken. Im vergangenen Jahr waren es noch 170, in diesem Jahr 124 Personen. In Brandenburg kommen in diesen Tagen 33 Gefangene mit Hilfe der Weihnachtsamnestie auf freien Fuß, 2019 waren es 26.

Dass zumindest in Berlin weniger Menschen aus der Haft dürfen, könnte an den Auswirkungen der Corona-Pandemie liegen: Viele Straffällige haben in diesem Jahr Haftaufschub erhalten, um in den Gefängnissen Platz zu schaffen für Quarantäne-Maßnahmen. Erfahrungsgemäß wollen nicht alle, denen eine Amnestie angeboten wird, vorzeitig aus der Haft. So verbrachten allein in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr 69 begnadigte Häftlinge Weihnachten lieber im Gefängnis statt in Freiheit.