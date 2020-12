Bild: dpa/Stephanie Pilick

Einem Millionenpublikum wurde er in den 1990er Jahren als "Motzki" in der ARD-Serie bekannt, die satirisch die deutsch-deutsche Vereinigung in den Blick nahm. Der 1932 in Berlin geborene Schauspieler Jürgen Holtz studierte Schauspiel in der DDR und arbeitete dort an mehreren Bühnen und für die Defa, bevor er 1983 in den Westen ging. Zuletzt spielte er im Berliner Ensemble unter der Regie von Frank Castorf die Titelrolle in "Galileo Galilei". Holtz starb am 21. Juni im Alter von 87 Jahren.