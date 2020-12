Deutschlandweit darf in diesem Jahr vor Silvester keine Pyrotechnik zum privaten Gebrauch verkauft werden. Zudem gibt es unter anderem in Berlin und Potsdam Böllerverbote. Dennoch rechnen Feuerwehr und Polizei mit einem Großeinsatz.

So soll verhindert werden, dass es in der Neujahrsnacht zu großen Ansammlungen auf den Straßen kommt und einerseits Situationen entstehen, die dem Coronavirus die weitere Ausbreitung erleichtern. Andererseits sollen auch die Notaufnahmen nicht zusätzlich belastet werden. Selbst ohne Patienten mit Knalltrauma, Verbrennungen oder Handverletzungen werden Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern der Region über den Jahreswechsel genug zu tun haben.

Ende Dezember beginnt in Deutschland normalerweise der Verkauf von Pyrotechnik und Böllern für das private Silvesterfeuerwerk. In diesem Jahr ist der Verkauf bundesweit untersagt.

Neben den Verkaufsverboten wurden auch Böllerverbote erlassen. So darf etwa in der gesamten Potsdamer Innenstadt an Silvester nicht geknallt werden.

In Berlin ist das Böllern zwar nicht generell verboten, an 56 Orten in der Stadt darf allerdings nicht gezündelt werden; etwa auf dem Alexanderplatz in Mitte, rund um die Pallasstraße in Schöneberg sowie an sonst stark frequentierten Orten wie dem Kottbusser Tor, Potsdamer Platz oder Tiergarten, aber auch in der Köpenicker oder Spandauer Altstadt.